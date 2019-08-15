香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升3日，並升穿2.1厘水平，報2.14286厘，較周三高0.31215厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.2厘，較周三彈0.78643厘；1星期拆息回升至1.71857厘；兩星期拆息上揚至1.88228厘；3個月拆息走高至2.35厘。

長息方面，半年期拆息上升至2.36054厘；1年期拆息上揚至2.4325厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8387。