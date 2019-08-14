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特朗普批評聯儲局減息行動「十分緩慢」

美國總統特朗普在Twitter發帖，指聯儲局的減息行動「十分、十分緩慢」(very, very late)，是時候必須採取一些行動。白宮貿易顧問納瓦羅說，美債孳息曲線倒掛反映聯儲局有必要盡快減息0.5厘。

羅斯:延部分中國貨關稅免擾亂聖誕消費



美國商務部長羅斯向媒體稱，中美9月貿易談判尚未確定日期。美方對部分中國貨押後加徵關稅不是交換條件，而是要避免「擾亂」聖誕檔期消費。

耶倫:美國經濟很可能無衰退



聯儲局前主席耶倫向媒體稱，美國經濟應該有能力避免陷入衰退，但衰退可能性已升至難受的水平。

指標孳息曲線倒掛 道指收市瀉800點



美國和英國最具指標性的長短債組合，孳息曲線同時出現倒掛，觸發投資者憂慮全球經濟放緩，美國甚至已發出衰退警號，而中美貿易戰前景又未明，美股道指以貼近全日最低位收市大瀉800點或3.05%；標指挫2.93%；納指瀉3.02%。美銀和花旗跌4.69%和5.28%，高盛和摩根大通都挫約4.20%。

中國傳嚴限進口黃金 阻外滙流失



路透消息稱，因應貿易戰升溫，中國自5月起嚴限黃金進口，圖阻止外滙流失及穩定人民幣滙價。

外圍焦點簡訊

￭ 美國10年期與2年期國債孳息曲線出現倒掛，10年期債息低見1.5708厘，低於2年期國債的1.5771厘，是2007年6月以來首見；英國10年期國債孳息低於2年期國債孳息，是金融海嘯以來首見。

￭ 美國7月進口價格意外按月升0.2%，分析師預測跌0.1%；7月出口價格按月增0.2%，預期跌0.1%，反映通脹仍溫和。

￭ 巴郡上季增持亞馬遜11%，亦增持美國銀行3.5%，增持US Bankcorp 2.4%。

￭ 思科第四財季每股賺83美仙，勝預期，但第一財季盈利預測遜市場估計，市後時段股價挫7%。

￭ 美滙指數尾段反覆升0.22%，報98.03；日圓兌美元再升穿106關口，報105.98，漲0.71%。歐羅兌美元受壓，英鎊兌美元先升後回軟。

￭ 紐約12月期金收市上揚至每盎斯1527.8美元，升幅0.9%。

￭ 紐約期油收市挫3.3%，每桶報55.23 美元；布蘭特期油跌3%。

￭ Macy's第二季溢利倒退48%；每股盈利遜預測。

￭ 德國和法國股市收市挫逾2%，英股跌1.42%。

￭ 德國第二季GDP因出口驟降而收縮0.1%，是2008至2009年衰退結束以來首次錄得季度收縮。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24834點，較昨日恒指收市低水468點。

￭ ADR港股比例指數報24830，較港低471點。

￭ 中國平安(02318)旗下4家子公司首7個月保費收入按年升9.35%。

￭ 眾安在綫(06060)首7個月原保險保費收入按年增19.14%。

￭ 當代置業(01107)中期盈利按年增57.79%，中期息3.7港仙。

￭ 基石藥業(02616)中期虧損12.36億人民幣，不派中期息。

￭ 新鴻基公司(00086)中期溢利按年跌2.75%，派中期息12仙。

￭ 美國再對香港發布旅遊警告，稱香港出現騷亂，籲公民在香港活動時要更謹慎。