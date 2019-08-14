港股直擊 香港財經 中國財經

聯通(00762)董事長兼首席執行官王曉初表示，明年進入5G投資期，目前正與中移動(00941)、中電信(00728)商討合作，冀5G網絡可達致共建共享。

王曉初表示，聯通有兩組團隊分別與中移動及中電信談判。如果與中移動合作，聯通可集中在中心城市建設5G，其他地區則採用中移動的漫遊服務。倘若與中電信聯手，聯通與中電信的5G頻段接近，共建共享網絡可提高效率、網絡質素，節省維護成本，並繼續以各自品牌營運。

除了三大電訊商，中國廣電是第4間獲發5G牌照的公司。王曉初提到，雙方亦有接洽，直言聯通是最合適的夥伴，聯通的固網用戶規模較少，雙方業務衝突最小。不過，他亦稱，合作就像「找對象」，需要視乎對方意願，要兩情相悅才可。他強調，5G建網中，聯通必定會參與一家或多家的合作。對於廣電加入電訊行業，他相信對行業格局影響不大。

對於5G服務推出時間表，王曉初稱，希望11月至12月可有月費計劃出台，暫時未決定收費。聯通今年擬建4萬個5G基站，他表示，將會覆蓋14個城市。

上半年聯通移動ARPU續跌，他透露，集團已整理部分收費過低的計劃，加上去年下半年取消漫遊費後，基數較低，預料今年下半年ARPU將會趨穩，7月ARPU已有回升跡象。