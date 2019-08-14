香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升兩日，報1.83071厘，較周二高0.01142厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.41357厘，較周二低0.0675厘；1星期拆息回落至0.94429厘；兩星期拆息跌至1.39143厘；3個月拆息回落至2.27875厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.32464厘；1年期拆息則回升至2.37571厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8468。