國際財經 香港財經 中國財經 時事脈搏

特朗普:中國政府調動部隊至香港邊境



美國總統特朗普在Twitter發文稱，據美方情報，中國政府正調動部隊到接壤香港的邊境。他形容香港局勢非常困難，希望能和平解決問題。

《環球時報》記者香港機場遭示威者綑綁



周二晚在香港機場，一批示威者懷疑一名男子冒認記者，用膠帶及索帶將他綁起；《環球時報》總編輯胡錫進透過社交網站證實，被綁的男子是環球網記者。稍早時，一名被懷疑是內地公安人員的男子，在一號客運大樓離境大堂遭人包圍，示威者曾與警察發生衝突，多人被警方帶走，兩名警員受傷。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報25617點，較昨日恒指收市高水336點。

￭ ADR港股比例指數報25601，較港高320點。

￭ 億京荃灣映日灣第8日收票，周二單日收逾800張，累計收超過8400張，按周六發售354伙計，超購逾22倍。

￭ 京東第二季淨賺6億人民幣，去年同期淨蝕22億元。

￭ 中集集團(02039)擬發REITs，籌集近4億人民幣。

￭ 舜宇(02382)中期盈利按年增21.31%，不派中期息。

￭ 金蝶(00268)中期盈利按年跌35.42%，不派中期息。

￭ 裕元(00551)中期盈利按年增10.52%，中期息40港仙。

￭ 甘肅銀行(02139)中期淨利潤按年降約70%至80%。

美延部分華貨徵稅至12月 中美兩周內再通話



美國貿易代表辦公室公布，9月1日起向部分中國貨加徵10%關稅，其中健康、安全、國防等商品獲豁免，部分消費品關稅則延至12月15日實施。此外，特朗普冀中國大量購買美國農產品。

格林斯平:沒有障礙可阻止美債負利率出現



美國聯儲局前主席格林斯平稱，債市存在跨國套戥，致使長年期國庫券孳息向下，市場沒有任何屏障可阻止孳息跌至負水平。

蘋果飆逾4% 道指收市彈升372點



美國宣布推遲針對部分中國消費產品加徵關稅，中美也準備兩周內重啟貿談，美股道指曾大漲529點，收市仍升372點或1.44%；標指揚1.48%；納指漲1.95%。蘋果飆逾4%，英特爾抽高2.72%，Caterpillar漲1.96%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國勞工部：7月CPI升0.3%，符預期，按年漲1.8%，高於預期。核心CPI按月升0.3%，按年漲2.2%。

￭ 哥倫比亞廣播公司(CBS)與Viacom宣布達成原則性合併協議。

￭ 美債孳息曲線走出倒掛邊緣，10年期債息尾段回升4.7基點，報1.696厘；兩年期升8.9基點，至1.677厘。

￭ 日圓兌美元從7個月高位回落，尾段跌1.3%；美滙指數漲0.47%，報97.84。

￭ 紐約期金曾升至每盎斯1546.1美元，收市倒跌0.2%，報1514.1美元。

￭ 布蘭特期油收市漲4.7%，每桶報61.3美元，紐約期油上揚4%。

￭ 法國股市收市漲近1%，德、英股分別升0.60%和0.33%。