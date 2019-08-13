港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止四連跌，報1.81929厘，較周一高0.09536厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.48107厘，較周一彈0.12398厘；1星期拆息回升至0.95839厘；兩星期拆息上揚至1.39786厘；3個月拆息升至2.27982厘。
長息方面，半年期拆息走高至2.3325厘；1年期拆息回升至2.35143厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8454。
今日 11:30 香港財經
港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止四連跌，報1.81929厘，較周一高0.09536厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.48107厘，較周一彈0.12398厘；1星期拆息回升至0.95839厘；兩星期拆息上揚至1.39786厘；3個月拆息升至2.27982厘。
長息方面，半年期拆息走高至2.3325厘；1年期拆息回升至2.35143厘。
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