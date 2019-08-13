今日 08:44
港股直擊
香港財經
重要通告
滙豐控股(00005)公布，於倫敦證券交易所回購約385.09萬股，作價介乎6.06至6.278英鎊。
按每股加權平均價6.1269英鎊計算，涉資2359.38萬英鎊(約2.24億港元)。
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