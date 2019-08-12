香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連跌四個交易日，報1.72393厘，較上周五低0.03071厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.35709厘，較上周五跌0.08202厘，同樣連跌四日；1星期拆息回落至0.89857厘；兩星期拆息下滑至1.15821厘；3個月拆息回升至2.25946厘。

長息方面，半年期拆息上揚至2.33071厘；1年期拆息微跌至2.35厘。

港滙方面，截至上午11時22分，港元兌美元報7.8432。