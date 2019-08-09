香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連跌3日，報1.75464厘，較周四低0.13125厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.43911厘，較周四跌0.34768厘；1星期拆息回落至0.99929厘；兩星期拆息下滑至1.2125厘；3個月拆息走低至2.23854厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.32912厘；1年期拆息回落至2.35071厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8426。