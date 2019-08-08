重要通告 港股直擊 香港財經

電訊盈科(00008)公布，截至6月底止中期業績，股東應佔溢利1.63億元，按年跌11.89%。每股盈利2.11仙，中期息9.18仙，較去年同期的8.91仙多3.03%。

期內，綜合收益168.59億元，按年跌11.15%；核心收益166.52億元，按年減少11.47%。綜合EBITDA達52.87億元，按年減少3.4%；核心EBITDA為53.07億元，按年跌4.43%。

上半年，Now TV業務收益按年達13.58億元，按年減少2.44%。電盈指出，世界盃在2018年為Now TV帶來顯著效益，如撇除與世界盃相關的收益，Now TV於今年上半年的收益按年增加3%。

至於免費電視業務方面，收益1.27億元，按年大增28.28%。電盈表示，儘管去年同期，廣告收益受到世界盃效應的影響，以及於今年上半年，香港經濟增長速度放緩，但ViuTV在期內的廣告收益仍然保持穩定。

期內，OTT業務收益4.41億元，按年增11.93%。截至6月底，Viu的每月活躍用戶人數達到3600萬名，去年為2000萬名，而且觀眾群的觀眾活躍度亦有所提升。

展望未來，Now TV會重點提升收益及邊際利潤，並透過早前推出的Now E加強市場滲透率。OTT業務會繼續增加地區市場佔有率及吸引更多用戶收看，而免費電視服務則會致力擴大觀眾數目，並發掘非傳統收益機遇。