香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連跌兩天，報1.88589厘，較周三低0.07125厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.78679厘，較周三跌0.05607厘；1星期拆息回落至1.29893厘；兩星期拆息下滑至1.54893厘；3個月拆息回落至2.29714厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.345厘；1年期拆息走低至2.35821厘。

港滙方面，截至上午11時24分，港元兌美元報7.8389。