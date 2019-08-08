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特朗普:聯儲局必須更大幅更快減息

美國總統特朗普在Twitter稱，聯儲局必須更大幅度、更快地減息，現在就停止其荒謬的量化收緊行動。

埃文斯放「鴿」 冀微調利率刺激經濟



美國芝加哥聯儲總裁埃文斯稱，期望微調貨幣政策以刺激經濟，暗示他支持聯儲局進一步減息。

10年期美債息挫穿1.6厘 曲線倒掛逾12年最惡劣



中美貿易戰升溫續推動資金流向避險資產，推高債券價格，孳息下滑，10年期美國債息曾挫穿1.6厘水平，3個月期與10年期孳息曲線倒掛的差距，創下金融海嘯以來逾12年最大。不過，債息尾段倒升。

道指挫589點後拗腰彈 標指納指倒升收市



紐西蘭、泰國及印度央行減息，加深投資者對環球經濟增長的憂慮，資金尋求避險，道指曾瀉589點，但低位有吸納，尾段曾倒升43點，收市只微跌22點或0.09%。標指升0.08%。納指一度急挫1.67%，收市也倒漲0.38%。銀行股有沽壓，摩通回落2.17%，標指銀行股下滑逾2%，能源股跌0.76%，科技股則彈0.64%，蘋果漲1.04%。

外圍焦點簡訊

￭ 美滙指數尾段偏軟報97.61。日圓兌美元呈強，升0.22%報106.23。

￭ 紐約期金收報每盎斯1519.6美元，漲2.4%。期銀上揚4.6%。

￭ 紐約期油曾跌5.8%，收市仍跌4.7%；布蘭特期油一度插6.22%，收市仍跌4.6%。

￭ 歐股尾市升幅縮窄，英法德股漲幅介乎0.38%至0.71%。

￭ 人民銀行否認網上傳言指周六減息的傳聞。

￭ 外滙管理局：美國將中國列為滙率操縱國與事實背離。

￭ 中國稀土行業協會：支持中方在中美貿易爭端中採取反制措施。

￭ 美國白宮宣布禁止政府機構及外判合約商購買華為產品或服務，被禁者還包括海康威視和中興等四間中企。

美國指香港出現內亂 提升旅遊警示至第二級別



美國國務院宣布，提升對香港旅遊警示至第二級別，指香港出現內亂。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報25946點，較昨日恒指收市低水51點。

￭ ADR港股比例指數報25998點，較港高1點。

￭ 美聯工商舖報告：7月指標甲廈和乙廈租售價按月下跌，近3年半來首見；其中，甲廈價格跌1.1%。

￭ 外電：騰訊(00700)尋求從銀行獲得約50億美元融資貸款。

￭ 朗廷(01270)中期可分派收入按年跌2.33%。

￭ 盈大地產(00432)中期虧損1.56億元，不派中期息。