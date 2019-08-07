港股直擊 香港財經 重要通告

國泰航空(00293)宣布，截至6月底止中期業績，股東應佔溢利13.47億元，去年同期虧損2.63億元。每股盈利34.2仙，派發中期股息0.18元，按年增加80%。

主席史樂山表示，國泰旗下航空公司在下半年的業績一般較上半年為佳，因此儘管環境充滿障礙和其他不明朗因素， 預計2019年的情況亦會一如往年。

期內，收益總額535.47億元，按年上升0.88%。燃油成本總額146.93億元，減少4.55%；燃油對沖虧損1.14億元，大幅收窄82.54%。兩者合計燃油成本下跌7.72%至148.07億元。燃油是集團最大的成本，佔上半年營業成本總額28.2 %，跌1.9個百分點。該公司指出，燃油成本減少，原因是平均飛機燃油價格下降6.5%，惟因耗油量增加2%而抵消部分升幅。

上半年，客運收益374.49億元，按年增加5.6%；貨運收益114.98億元，跌11.4%，反映部分因中美貿易摩擦而導致環球貿易轉差。

截至6月底止，國泰已訂購的新飛機共67架，將於未來5年間付運。

史樂山表示，國泰為期3年的企業轉型計劃已進入最後一年，2018年轉虧為盈，可見集團正朝着正確的方向進發。今年上半年繼續取得良好的表現，但隨着地緣政治及貿易摩擦加劇，旗下航空公司的經營環境轉差。

展望未來，史樂山指出，環球經濟預計繼續受地緣政治及貿易摩擦所影響，因而影響航空客運及貨運的需求。香港的示威活動不僅令7月份的來港旅客量減少，對機位預訂情況亦構成不利影響。預計美元繼續走強。雖然最近油價偏軟，但預期油價仍會波動。企業轉型計劃繼續推行，相信正逐步實現可持續長期表現的目標，對前景仍然充滿信心。

他續稱，最近國泰宣布完成收購香港快運的交易，象徵新一頁的展開。集團致力保留香港快運的獨特優勢，繼續以廉價航空公司的業務模式營運，同時擴大其航空網絡，並與集團其他公司彼此互補，以加強協同效應。