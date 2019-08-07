香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR回落至兩厘水平以下，報1.95714厘，較周二低0.55822厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息回落至0.84286厘；1星期拆息回落至1.47179厘；兩星期拆息下滑至1.75071厘；3個月拆息走低至2.32571厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.35464厘；1年期拆息回落至2.36321厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8383。