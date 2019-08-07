港股直擊 香港財經 即巿股評

大摩發表報告，隨著中美貿易戰最新發展，加上人民幣走弱，同時面對本港政治環境仍未明朗，故劈恒指基本目標12.9%至24400點，最熊或見17630點，更建議投資者採取保守策略。

報告認為，隨着9月1日起美國向3000億美元中國貨徵收10%關稅，同時內地允許人民幣兌美元跌穿7.05，加上香港政治局勢仍未有解決跡象，以及美國突然將中國列入滙率操控國，上述四項因素夾擊下，估計今年企業盈利會在未來數個月會有下跌機會。

基於上述情況，大摩下調今年恒指每股盈利增長預測，由原先按年升5%，降至按年升2%，並將2020年6月底的基本目標(Base Case)由28000，下調12.9%至24400，相當於預期9.8倍預測市盈率，即較上日收市25976，仍有6%下跌空間；最熊情況下(Bear Case)，恒指將會見17630，而最牛(Bull Case)目標為29530點，相當於9倍和11.3倍預測市盈率。

至於國企指數目標，大摩估計基本目標為9700點，即較上日收市10012有3.1%跌幅，最熊及最牛情況分別為7240和11650；而滬深300指數基本目標為3560點，比昨日收市3636點，有2.1%下跌空間，最熊及最牛情況分別為2530和3560。

面對市況不穩，大摩重申建議投資者關注防守股，尤其有穩健派息的股份，以避開貿易戰及人民幣滙價波動的情況。

另外，大摩亦呼籲投資者避開收入以香港為主的企業，尤其零售、地產及金融類股份，因上述股份對香港政治局勢敏感度高，相對地現應增加A股佔比，而中港股市大摩偏好基建股，因受惠中央增加財政政策刺激以支持經濟增長，同時亦睇好金礦及公用等防守類股份。

此外，大摩踢走恒生銀行(00011)、港交所(00388)及A股上市的寶信軟件(600845.SH)出中港股市焦點名單股份，並換入華潤電力(00836)、A股的華宇軟件(300271.SZ)及金螳螂(002081.SZ)。

至於焦點名單中其他股份包括友邦(01299)、安螺水泥(00914)、建行(00939)、中鐵建(01186)、旭輝(00884)、廣汽(02238)、香港電訊(06823)、恒瑞醫藥(600276.SH)、馬鋼A股(600808.SS)、國電南瑞(600406.SH)、騰訊(00700)及招金(01818)。



更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。