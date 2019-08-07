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庫德洛:特朗普冀與中國續貿談

美國白宮經濟顧問庫德洛向媒體稱，總統特朗普希望繼續與中國進行貿易談判，政府仍計劃在9月接待中國代表團。

特朗普:美處非常強勁地位 承諾支持農民



特朗普透過社交媒體稱，美國處於非常強勢，企業和資金大量湧入美國；華府將繼續支持美國農民，彌補貿易戰造成的損失。

道指收市彈311點 三大指數齊漲逾1%



中美9月仍有望續磋商經貿，加上人民幣滙價趨穩，美股道指以近全日高位收市漲311點或1.21%，早段曾倒跌6點；標指升1.30%；納指彈1.39%。蘋果和Micron分別漲1.89%和1.62%。

收購霍士資產損利潤 迪士尼市後股價挫



迪士尼第三季每股經調整盈利1.35美元，收入升至202.5億美元，兩個數字都遜分析員預期，市後時段股價跌4%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國勞工部6月職位空缺734.8萬個，較預期多。

￭ 「鴿派」聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德預料聯儲局今年再減息一次，惟暫無即時減息需要，宜觀望經濟表現。

￭ 蘋果與高盛聯手在美國推出虛擬信用卡Apple Card。

￭ 美滙指數尾段升0.08%至97.6。避險需求消退，日圓兌美元最多跌1%，尾段仍挫0.5%。

￭ 紐約期金創近6年高，收市升7.7美元或0.5%，每盎斯報1484.2美元。

￭ 紐約期油先漲1.33%，收市倒跌1.9%；布蘭特期油跌1.4%。

￭ 歐盟執委會願意於未來幾周內與英國討論脫歐問題。

￭ 歐股收市回落，英國跌0.72%；德國挫0.78%；法國下滑0.13%。

￭ 人民銀行副行長陳雨露：人民幣近日貶值與所謂滙率操控無關。

待批預售樓花跌破一萬伙 創20月新低



地政總署資料顯示，截至7月底止，待批樓花涉及9979個單位，按月回落約7.8%，創20個月新低。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報25870點，較昨日恒指收市低水106點。

￭ ADR港股比例指數報25906點，較港低70點。

￭ 中國華融(02799)預期中期盈利不少於20億元人民幣，去年同期盈利6.85億元。

￭ 遠東發展(00035)以代價5.55億元人民幣，投得上海市寶山區一塊土地使用權。