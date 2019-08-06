香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升兩日，並一舉升穿2.5厘水平，報2.51536厘，較周一高0.49683厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.58829厘，較周一彈0.09472厘；1星期拆息升至2.30714厘；兩星期拆息上揚至2.37643厘；3個月拆息漲至2.47482厘。

長息方面，半年期拆息走高至2.42411厘；1年期拆息上揚至2.41982厘。

港滙方面，截至上午11時23分，港元兌美元報7.8387。