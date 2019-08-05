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今日 11:07 港股直擊 香港財經 國際財經

滙控上半年炒房業務盈利跌18%

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滙豐控股(00005)今年上半年經調整除稅前利潤按年增加6.76%至125.16億美元。其中環球銀行及資本市場(俗稱炒房)業務錄得按年下跌。

期內，環球銀行及資本市場經調整除稅前利潤跌17.69%至28.24億美元。

其餘各業務均錄得增長，零售銀行及財富管理業務利潤按年上升23.77%至44.41億美元；工商金融業務利潤40.25億美元，微升1.26%；環球私人銀行利潤1.96億美元，增長4.8%；企業中心業務利潤大增90%至10.3億美元。

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