香港財經

本港7月採購經理指數(PMI)跌至43.8，按月下跌4.1，創2009年3月後新低，並且連續16個月低於50，反映經濟活動連續處於收縮狀態。

制訂指數的機構表示，企業對中美貿易摩擦，以及本地大規模政治示威活動表示憂慮，營商信心跌至2016年1月後新低，亦明顯削弱對本港產品與服務的需求。企業新接業務量急速萎縮，跌速加快至逾10年最高，原因之一是銷往內地的新訂單量以近4年最高速度收縮。企業產出量大幅萎縮，出現2009年首季以來最大跌幅。