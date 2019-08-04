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今日 10:28 香港財經 時事脈搏

陳茂波:衝擊傷及港經濟元氣 陷衰退風險增

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財政司司長陳茂波在網誌中指出，最新公布的經濟數據，具體地顯示香港正面對的嚴峻處境。統計處上周公布今年第二季本地生產總值(GDP)。如與去年同期比較實質增長0.6%，繼續是10年來的低位。這按年增速看似與首季看齊，但經季節性調整後按季計算實際上已呈現0.3%的負增長。

如細看當中的主要組成環節，本地固定資本形成總額連跌三季，第二季的按年實質跌幅達12.1%，反映投資氣氛低迷。外部需求亦持續疲弱，事實上，中美在貿易及科技範圍的摩擦，除了打擊到香港的外貿表現外，亦已明顯影響了亞洲區內的貿易和生產活動。環球經濟下行風險增加，對香港的影響亦不斷加深。

本地方面，上季的私人消費開支僅輕微增長，零售數字則更為疲弱，前景絕對不樂觀。陳茂波提到，過去兩個月持續出現的暴力衝擊，增添零售市道壓力，香港國際形象受損亦削弱了外國商旅和資金到港的意欲。

他提到，第二季本港的經濟按季負增長0.3%，若第三季繼續呈負增長，則技術上本港會陷入經濟衰退。可以說，本港經濟陷入衰退的風險正逐步增大。

陳茂波希望市民在表達訴求時，不要影響社會安寧及市民生活，更不要破壞社會秩序及治安。暴力衝擊正逐步蠶食市民及國際社會對香港未來的信心，也影響外商來港經商及投資意欲。長此下去，將增添打工一族和中小企的壓力，甚至飯碗不保。

他又說，當年香港經歷亞洲金融風暴、科網股爆破和「沙士」疫情連環打擊，全賴政府、市民和商界跨界別齊心合力，再加上內地的政策支持，最終走出經濟困境。過去兩月的衝擊和目前正醞釀的一些行動，影響到民生和香港賴以成功的根基，傷及經濟元氣，受害的將是市民。

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