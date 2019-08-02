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今日 13:56 香港財經

富衛:6、7月保單銷售仍理想

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富衛香港及澳門首席營銷總監王君傑表示，集團在6、7月的保單銷售仍理想，暫時未見內地客因本港發生的社會事件，而減少來港投保。

他補充，長遠看不排除各種的社會事件，或多或少會減少內地客來港影響保單銷售。集團一直在觀察情況，留意本港的社會情況會否對保險業造成影響。而富衛一直採取平衡發展，重視本港市場增長。

對於網民發起8月5日全城罷工，王君傑指有留意相關情況，稱向來有指引若員工遇到交通阻塞難以上班，可安排彈性上班時間，在這方面有足夠的應對措施。

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