香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續3日下跌，報1.82679厘，較周四低0.01803厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.96154厘，較周四跌0.24118厘；1星期拆息下滑至1.44321厘；兩星期拆息走低至1.59143厘；3個月拆息回落至2.25821厘。

長息方面，半年期拆息微升至2.31179厘；1年期拆息升至2.31304厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8215。