香港財經

政府昨日公布第二季預估經濟增長0.6%，遠低於市場預期後，多家大行相繼調低本港今年經濟預測，其中以大和資本市場最為看淡，大幅下調至增長0.7%。

大和資本市場發表報告，再次下調本港2019年經濟增長預測，由原先的1.2%降至0.7%，現階段維持對明年增長1.5%的預測不變。報告稱，外圍不利因素繼續是本港經濟面對的主要挑戰，一如其他亞洲小型經濟體，受到貿易戰、環球和中國經濟放緩的衝擊，以及本港示威活動帶來的影響開始顯現。

美銀美林亦將今年的經濟增長預測由2.2%大幅下調至0.8%，明年增長預測亦降至0.7%，原為2.7%。該行認為，內需放緩，以及內地加工貿易需求減弱，可能會對未來幾個季度的香港經濟構成損失。中美貿易會談的不確定性，也繼續利淡企業信心和投資。

花旗則自上周以來，第二次下調預測。現把今年經濟增長預測由2.1%下調至1.5%，主要是因長期和蔓延的抗議活動，可能會阻止遊客到訪香港，進而影響夏季的零售銷售。

本港第二季預估本地生產總值(GDP)按年實質增長0.6%，遠差於市場預期升1.5%，與首季增幅持平，同為10年新低；按季GDP下跌0.3%，同樣遜市場預期的增長0.9%。數據欠佳主要是由於期內投資開支大跌，以及外部需求疲弱。