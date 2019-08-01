即巿股評 港股直擊 香港財經

港股在7月最後一個交易日市況並不理想，因颱風來襲的關係，港股在下午開市不久後便停市，加上受累中美談判再添波折的憂慮加劇，大市走勢疲弱，失守二萬八關，收報27777點，下挫368點。總結整月，大市成交萎靡，連日低於700億元水平徘徊；而且整月來大市均處於悶局，上落波幅只約千點，但七月港股仍累跌764點作結，「七翻身」以失敗告終。

美聯儲減息0.25厘塵埃落定，是次減息更是逾十年首次，惟美股隔晚顯著回落，皆因主席鮑威爾在會後聲明中表示，今次並非減息周期開始，並強調美國經濟前景仍然樂觀，不過海外經濟狀況不明朗，所以這只屬一次防禦性減息，但不排除之後仍會進行減息。鮑威爾是次言論「偏鷹」，與市場預期有出入，令美股表現未見支持，三大指數均下跌約1%。

不過，筆者卻認為是次美聯儲減息，並非全因經濟狀況及前景層面上作出考慮，反而特朗普經常「出口術」以及市場預期才是主導今次的減息措施，因為在市場預期7月減息達100%下，若美聯儲「反其道而行」維持息率不變，有機會令股市出現大幅震盪，故此筆者覺得美聯儲是次的舉措或多或少有穩定市場的意味。

對於8月大市的走勢，筆者認為難有大起色，畢竟剛剛中美貿易談判以無果告終，特朗普更指控中國在貿易談判採取拖延策略，揚言他若取得連任，中國只會得到更苛刻的協議，中美貿易問題相信只會是長久之戰，短期內難有大進展，料中港股市會繼續受壓；加上現時港股已打破28000至29000的拉鋸局面，出現向下突破，若短期內未能重返二萬八水平，後市將進一步走弱。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗