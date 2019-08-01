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特朗普轟鮑威爾:應當表明長期減息



美國聯儲局議息後減息四分之一厘，主席鮑威爾會後向記者稱，本次減息僅屬「中期調節」(midcycle adjustment)，不代表利率寬鬆周期已經啟動。總統特朗普在社交媒體發文，抨擊鮑公沒有表明未來長期減息，表現「令人失望」。

聯儲局減息0.25厘 金融海嘯後首次



聯儲局減息決定符合市場預期，為2008年金融海嘯以來首次放鬆利率政策。會後聲明稱，將續監察市場訊息，必要時採取適當行動，料為進一步減息舖路。此外，局方提前兩個月結束「縮表」。

鮑威爾暗示減息僅屬「調節」 非周期啟動



鮑威爾議息後見記者，稱本次減息只是「中期調節」，並非形成趨勢，暗示未來不保證會再大幅減息。

鮑公為減息憧憬潑冷水 美股全線低收逾1%



聯儲局減息四分之一厘，而不是部分市場人士預期的二分之一厘；加上鮑威爾為減息憧憬降溫，道指一度應聲急挫478點，收市仍插水333點或1.23%，扭轉早段曾升83點的局勢，與標指和納指的跌幅都超過1%。蘋果曾抽高6%，收市收窄至升2%，微軟挫2.91%。

外圍焦點簡訊

￭ 中美結束上海舉行的新一輪貿談，雙方討論中國採購美國農產品的議題，9月舉行下一輪磋商。

￭ 美國ADP 7月私企新增職位15.6萬個，多於預期。

￭ 高通第三季每股經調整盈利為80美仙，優於預測。

￭ ICE美滙指數反覆抽高，尾段漲0.6%至98.63。歐羅區第二季經濟增長放緩，歐羅兌美元跌0.77%。

￭ 紐約期金收市跌0.3%；儲局議息後，電子交易時段尾段挫逾1%。

￭ 紐約9月期油收升0.9%；布蘭特10月期油收升0.7%。

￭ 英股收市跌0.78%，法德兩市分別升0.14%及0.34%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27910點，較昨日恒指收市低水237點。

￭ ADR港股比例指數報27573點，較香港收市低203點。

￭ 眾安在綫(06060)預期中期轉為錄得淨利潤。