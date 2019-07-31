香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR回落，報1.92786厘，較周二低0.05143厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.74679厘，較周二彈0.13572厘，連升5個交易日；1星期拆息回落至1.8厘；兩星期拆息跌至1.82厘；3個月拆息下滑至2.27814厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.30821厘；1年期拆息走低至2.3089厘。

港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8255。