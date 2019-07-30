香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR撲向兩厘水平，終止三連跌，報1.97929厘，較周一高0.02179厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.61107厘，連升4日，較周一彈0.21107厘；1星期拆息升至1.88679厘；兩星期拆息上揚至1.8875厘；3個月拆息回落至2.28753厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.30911厘；1年期拆息下滑至2.31402厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.822。