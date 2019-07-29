香港財經

鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤過去周六(27日)進行首輪銷售共238伙，全數單位即日沽清。發展商稱已上載價單第1A及第3號，其中2號價單加推114個單位，實呎由357方呎至1233方呎，折實呎價由12750元至18879元，折實單位售價由583.7萬元至2327.8萬元。

加推的114個單位之中，有46個1房單位，34個2房單位，32個3房單位，以及2個3房平台單位，最高優惠折扣21%，周二開始收新票，之前入票而未成功購入人士，可自動復活AB組。