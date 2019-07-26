香港財經

大和發表研究報告表示，香港社會上的大型示威遊行和抗爭已持續48天，現在距離中華人民共和國成立70周年，僅餘60多天，特首林鄭月娥面對着結束這場社會危機的壓力。報告稱，最佳情況是林鄭月娥回應五大訴求；最壞的情況是香港實施戒嚴，如是者將引發大量資本和人才外逃。

報告指出，香港正面對前所未有的政治危機，反對《逃犯條例》修訂的示威持續升級，演變成以百萬人計的大型民主運動。政府已表明修訂草案「壽終正寢」，但不足以化解現況。未來60日將會是關鍵時刻，若10月1日中共建國70周年慶典當日再度出現另一場百萬人上街，是中共不樂見的事。

報告列舉三大情景推測，分別是「最好」、「最壞」和「任由燃燒」，最好和最壞的機會率各為四成，任由燃燒的機會率是兩成。

最好情況是政府對示威者的五大訴求逐一回應，包括對警察行動進行獨立調查，重啟普選的可能性，對直接參與這次危機處理的官員問責。通過同意至少四項要求，香港可避免陷入更大型社會政治危機。

最壞情況是當沒有太多選擇或者認為五大訴求要求過份時，政府可能對示威者採取更有力措施，戒嚴或緊急狀態並非不可想像，這可以有效地結束所有示威活動，因它們被視為違法，但對香港的破壞是嚴重和不可逆轉，最大的恐懼將是解放軍介入事件。

大和認為，如果戒嚴或緊急狀態只維持數周，示威者很可能會在令狀結束後再度上街。因此，一旦實施便難以退卻，戒嚴或者緊急狀態可能歷時數以月計，此或有大量的資本和人才逃離香港，對香港的經濟和國際金融中心地位造成高度負面影響。