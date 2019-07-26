香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連跌兩日，報1.95786厘，較周四低0.03357厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.20357厘，較周四彈0.04714厘；1星期拆息回落至1.80464厘；兩星期拆息下滑至1.80964厘；3個月拆息跌至2.26571厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.30679厘；1年期拆息微升至2.31179厘。

港滙方面，截至上午11時22分，港元兌美元報7.8150。