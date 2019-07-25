香港財經

金管局副總裁余偉文將於今年10月起，接替陳德霖成為金管局總裁。

中銀香港(02388)副董事長兼總裁高迎欣表示，歡迎特區政府委任余偉文為金管局候任總裁。余偉文長期擔任金管局多項要職，具有豐富的金融專業和管理能力，在推動香港成為全球離岸人民幣業務樞紐、促進國際及區域金融合作，以及管理外滙基金等方面作出了重要貢獻。

高迎欣相信，此項委任有利金管局總裁工作的順利交接，未來在余偉文的領導下，金管局將繼續促進香港銀行業穩健發展，鞏固和提升香港國際金融中心地位。