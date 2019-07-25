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今日 17:45 香港財經

銀公歡迎余偉文接任金管局總裁

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銀行公會歡迎政府委任余偉文為新一任金管局總裁。

銀行公會主席禤惠儀表示，余偉文多年來在金管局先後擔任多項要職，在任副總裁期間，積極推動本港與國際及區內的金融合作，打造香港成為全球最大離岸人民幣中心，並成立基建融資促進辦公室，充分發揮香港於國家「一帶一路」倡議中擔當的超級聯繫人角色。

禤惠儀相信，金管局在余偉文的領導下，將帶領香港銀行業繼續鞏固國際金融中心的地位，維持穩健及具前瞻性的金融體系，並協助國家推動金融改革，並感謝金管局總裁陳德霖任內為銀行及金融業作出重大貢獻。

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