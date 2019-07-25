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今日 17:19 香港財經

會計師公會對羅兵咸及李港生作譴責及罰款

香港會計師公會就會計師李港生及羅兵咸永道會計師事務所，沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用公會頒布的專業準則，對他們作出監管行動。

香港會計師公會理事會決定對他們作出譴責，同時李港生及羅兵咸永道須分別繳交行政罰款5萬元，以及共同繳交公會和財務滙報局的費用共11.76萬元。

羅兵咸永道曾審計現代美容控股(00919)及其附屬公司2006年至2009年3月底止年度的綜合財務報表，並發表了無保留的核數師意見。至於李港生是負責該等審計項目的合夥人，而他們承認此個案中的事實及違反了相關專業準則。

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