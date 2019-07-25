香港財經

本港出口連跌8個月，政府統計處公布，6月本港整體出口按年下跌9%，遜於市場預期下跌2.3%；進口則連跌7個月，按年下跌7.5%，亦遜於市場預期下跌3%。

繼5月出口按年下跌2.4%後，6月商品整體出口貨值3096億元，按年下跌9%。繼5月進口按年下跌4.3%後，6月商品進口貨值3648億元，按年7.5%。6月錄得有形貿易逆差552億元，相等於商品進口貨值的15.1%。

政府發言人表示，欠佳的環球經濟環境及中美貿易摩擦，令亞洲的製造業活動和貿易往來進一步受壓，6月份香港商品出口貨值的按年跌幅擴大。輸往大部分主要市場的出口均錄得不同程度的跌幅。

發言人稱，展望將來，環球經濟偏軟，以及中美貿易摩擦及其他外圍發展帶來的不確定性，將繼續制約香港商品出口的表現。

6月，輸往亞洲的整體出口貨值下跌8.4%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是泰國跌13.6%、中國跌10.6%、韓國跌8.4%、馬來西亞跌7.8%。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國跌14.4%和美國跌6.6%。

今年上半年，商品整體出口貨值按年下跌3.6%；商品進口貨值下跌4.5%。上半年錄得有形貿易逆差2442億元，相等於商品進口貨值的11.4%。