港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止五連升，並重回2厘水平以下，報1.99143厘，較周三低0.0725厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.15643厘，較周四彈0.07072厘；1星期拆息回升至1.88929厘；兩星期拆息跌至1.89375厘；3個月拆息回落至2.26643厘。
長息方面，半年期拆息跌至2.30714厘；1年期拆息下滑至2.30982厘。
港滙方面，截至上午11時22分，港元兌美元報7.8152。
今日 11:36 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止五連升，並重回2厘水平以下，報1.99143厘，較周三低0.0725厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.15643厘，較周四彈0.07072厘；1星期拆息回升至1.88929厘；兩星期拆息跌至1.89375厘；3個月拆息回落至2.26643厘。
長息方面，半年期拆息跌至2.30714厘；1年期拆息下滑至2.30982厘。
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