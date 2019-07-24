香港財經

香港金管局公布，今年上半年外滙基金投資收入1708億元，按年增長3.88倍。金管局總裁陳德霖表示，展望下半年，投資環境仍然充滿變數。

期內，債券投資收益764億元，按年增長2.92倍；香港股票投資收益203億元，扭轉去年同期虧損34億元；其他股票投資收益651億元，亦扭轉去年同期虧損27億元；非港元資產外滙估值下調35億元；及其他投資收益125億元。

陳德霖表示，全球股市在去年第四季因中美貿易戰升溫而大幅下調，在本年初憧憬貿易糾紛降溫而顯著反彈。但在5月中美貿易談判又陷入僵局，股市再次出現調整，直至6月中美表示會恢復談判，同時市場預期美國聯邦儲備局減息，股市再次上升。債市方面，全球央行貨幣政策轉向寬鬆，外滙基金的債券組合錄得良好收益。

他稱，展望下半年，投資環境仍然充滿變數。雖然中美兩國在6月底同意恢復貿易談判，但不應假設雙方必然能於短期內達成協議。另外，英國脫歐亦是非常重要的變數。一旦「硬脫歐」出現，將會為歐洲的經濟和金融市場帶來震盪。

他表示，金管局會繼續小心謹慎地管理外滙基金，有需要時調整防禦性部署，並持續多元化投資，以進一步提升外滙基金應對市場波動的能力。

今年外滙基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為2.9%，上半年相關費用分別為153億元及45億元。在扣除所有支出及應計費用後，外滙基金累計盈餘增加1219億元。