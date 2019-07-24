香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升5個交易日，報2.06393厘，較周二高0.01822厘。

據財資市場公會網頁顯示，只有港元隔夜拆息走低，報1.08571厘，較周二跌0.01883厘；1星期拆息升至1.84857厘；兩星期拆息上揚至1.99286厘；3個月拆息走高至2.26875厘。

長息方面，半年期拆息升至2.31143厘；1年期拆息上揚至2.31304厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8123。