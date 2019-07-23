香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升4日，報2.04571厘，較周一高0.0325厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.10454厘，較周一低0.22546厘；1星期拆息升至1.82429厘；兩星期拆息上揚至1.96786厘；3個月拆息升至2.25839厘。

長息方面，半年期拆息走高至2.30998厘；1年期拆息上揚至2.31254厘。

港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8118。