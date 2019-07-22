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今日 18:05 香港財經 時事脈搏 即巿股評

大和資本:應留意香港核心價值能否維持

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隔晚元朗西鐵站發生暴力襲擊市民事件，網傳黑幫今日會再度於元朗行動，不少元朗、屯門等區的商舖及銀行均提早落閘，變相大西北停市。大和資本市場首席經濟師賴志文表示，零售活動受短暫影響，不必因此過於擔心今年全年經濟表現，反而應留意香港法治、三權分立等獨特的核心價值是否仍能維持，若不能彰顯這些特質，擔心香港將變得與澳門、深圳無異，難以再自詡為國際金融中心，出現信心危機、走資亦不出奇。

反對修訂《逃犯條例》自6月起引發多場大型遊行和示威活動，加上警方多次不禮貌對待示威者及記者，政府亦拒絕成立獨立調查委員會徹查事件。賴志文指出，今年6月之前，受貿易戰、中國經濟增長放緩等拖累，香港經濟表現已不太理想，而評估經濟發展時很少會以短期事件作判斷。

賴志文指出，社會運動的訴求是爭取平等、民主、自由及法治，這些是國際金融中心的基石，而香港正正需要保持獨特的法制及自由等核心價值，才能有長遠而平穩發展，「否則香港就拜拜了，自己降格成深圳、澳門等地，沒有條件成為國際金融中心。」

賴志文強調，香港的核心價值是法治、三權分立、獨立司法制度、實行普通法精神，以及警察不能作為政治打壓工具，若這些質素不能彰顯，很容易出現信心危機，引發走資、「肥水流別人田」亦不出奇。

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