香港財經 時事脈搏

元朗昨晚發生衝突事件，多間銀行今日亦有相應部署，滙豐內部通訊表示，有初步跡象顯示新界區特別是元朗及屯門，有潛在衝突事件發生，如員工覺得有機會受到影響，可提早在安全的情況下離開公司。滙豐確認今午向員工發布有關通知，發言人表示，員工的安全是首要考慮。

同系的恒生(00011)發言人表示，一向設有彈性工作安排，員工可因應情況，選擇於家中工作或到恒生其他辦公地點上班，今天已再向同事提示有關安排。

渣打亦稱，已建議員工確保自身安全，如果預計工作地點會受影響亦可考慮提早回家。

由於網傳今晚元朗和屯門有機會再釀衝突，現時有數以十計銀行分行已宣布暫停營業，包括恒生位於元朗的兩間分行、屯門的兩間分行即總共4間分行、中銀香港(02388)4間元朗分行及荃灣兩間分行亦已暫停營業、渣打於屯門和元朗各兩間分行和荃灣一間分行、中信銀行(國際)元朗及屯門各一間分行、星展(香港)元朗及屯門市廣場分行、華僑永亨元朗分行及屯門分行和上海商業銀行屯門分行及元朗分行暫停營業。

招商永隆銀行位於屯門鄉事會路42號的屯門分行及元朗安寧路37號的元朗分行，已於下午2時40分起暫時停止辦公，直至另行通知。工銀亞洲仁政街分行、元朗分行及教育路個人理財中心服務暫停直至另行通知。

大新銀行屯門分行及元朗青山道分行現已暫停服務，直至另行通告。