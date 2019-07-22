訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:50 香港財經 時事脈搏

多家銀行屯門元朗分行暫停營業

放大圖片

元朗昨晚發生衝突事件，多間銀行今日亦有相應部署，滙豐內部通訊表示，有初步跡象顯示新界區特別是元朗及屯門，有潛在衝突事件發生，如員工覺得有機會受到影響，可提早在安全的情況下離開公司。滙豐確認今午向員工發布有關通知，發言人表示，員工的安全是首要考慮。

同系的恒生(00011)發言人表示，一向設有彈性工作安排，員工可因應情況，選擇於家中工作或到恒生其他辦公地點上班，今天已再向同事提示有關安排。

渣打亦稱，已建議員工確保自身安全，如果預計工作地點會受影響亦可考慮提早回家。

由於網傳今晚元朗和屯門有機會再釀衝突，現時有數以十計銀行分行已宣布暫停營業，包括恒生位於元朗的兩間分行、屯門的兩間分行即總共4間分行、中銀香港(02388)4間元朗分行及荃灣兩間分行亦已暫停營業、渣打於屯門和元朗各兩間分行和荃灣一間分行、中信銀行(國際)元朗及屯門各一間分行、星展(香港)元朗及屯門市廣場分行、華僑永亨元朗分行及屯門分行和上海商業銀行屯門分行及元朗分行暫停營業。

招商永隆銀行位於屯門鄉事會路42號的屯門分行及元朗安寧路37號的元朗分行，已於下午2時40分起暫時停止辦公，直至另行通知。工銀亞洲仁政街分行、元朗分行及教育路個人理財中心服務暫停直至另行通知。

大新銀行屯門分行及元朗青山道分行現已暫停服務，直至另行通告。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。