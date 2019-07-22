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今日 15:51 香港財經

香港快運夥亞洲萬里通推獎勵計劃

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廉航香港快運(HK Express)宣布，將與「亞洲萬里通」開展新策略性獎勵合作計劃。

透過該計劃所提供的廣泛選擇，會員將可兌換更多元化的生活體驗及飛行獎勵，當中包括香港快運26條亞洲熱門航線機票。

香港快運商務總監Jonathan Hutt表示，透過與「亞洲萬里通」的策略性合作計劃，為旅客提供更多獎勵和更具彈性的選擇，讓旅客盡享不同旅遊探索體驗。

另外，reward-U將於未來數月逐漸退出市場，香港快運亦會於8月20日後，停止與reward-U之間的積分兌換機制。

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