香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升3日，並重上2厘水平，報2.01321厘，較上周五高0.10571厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.33厘，較上周五彈0.05107厘；1星期拆息回升至1.79679厘；兩星期拆息上揚至1.92929厘；3個月拆息升至2.25679厘。

長息方面，半年期拆息走高至2.30964厘；1年期拆息上揚至2.31107厘。

港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8059。