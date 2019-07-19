香港財經

旅發局公布，根據6月份臨時數字，上半年整體訪港旅客近3500萬人次，按年增長近14%。當中過夜旅客接近1500萬人次，增長超過7%。

單以6月份計算，整體旅客數字仍有8.5%的增長。不過，有關增幅較前數月有所收窄。當中內地及短途(扣除澳門)旅客數字分別上升10.2%及0.8%，增幅均較前數月為少。

旅發局總幹事劉鎮漢表示，從初步數字而言，未見到示威活動對6月份旅客數字造成顯著影響。然而，除了示威活動，旅遊業容易受到不同外圍因素的影響，因此難以評估未來數月的旅客數字走勢，但亦留意到預訂來港行程的數字有所放緩。

今年首季過夜旅客人均消費6010元，按年下跌13.6%，其中以內地旅客的人均消費跌幅較大，達18.5%，主要有兩個原因，一是滙率因素，大部分國家/地區貨幣於今年初兌港元貶值；二是消費模式轉變，內地旅客用於購物的開支減少26%，拖低整體數字。

另外，旅發局舉辦的第三屆《香港電競音樂節》將於下周五(26日)至周日(28日)在會展舉行，入場人士只需一張門票，便可同時參與《2019香港動漫電玩節》。《香港電競音樂節》有三大重點，包括電競比賽、體驗專區及主題之夜。其中體驗專區，今年新增壞舊格鬥遊戲區、手機遊戲派對及遊戲專區；主題之夜包括電音派對、樂隊表演等。