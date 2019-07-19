港元拆息(HIBOR)普遍上揚，其中與樓按相關的1個月HIBOR兩連升，報1.9075厘，較周四高0.03536厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.27893厘，較周四彈0.18357厘；1星期拆息回升至1.48393厘；兩星期拆息上揚至1.65964厘；3個月拆息升至2.22642厘。
長息方面，半年期拆息微跌至2.30679厘；1年期拆息回落至2.30999厘。
港滙方面，截至上午11時23分，港元兌美元報7.8105。
今日 11:36 香港財經
港元拆息(HIBOR)普遍上揚，其中與樓按相關的1個月HIBOR兩連升，報1.9075厘，較周四高0.03536厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.27893厘，較周四彈0.18357厘；1星期拆息回升至1.48393厘；兩星期拆息上揚至1.65964厘；3個月拆息升至2.22642厘。
長息方面，半年期拆息微跌至2.30679厘；1年期拆息回落至2.30999厘。
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