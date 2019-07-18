今日 17:28
香港財經
金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率，在6月底為0.95厘，較5月底的0.84厘，上升11點子。
金管局稱，綜合利率上升，反映月內存款及銀行同業資金的加權資金成本增加。
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