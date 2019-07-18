港股直擊 香港財經

港股近日持續處於橫行格局，且呈牛皮低走局面，而成交持續淡靜，昨日僅得600億元，是本月以來最低。中美貿易談判轉差卻並未迎來港股大跌，可見投資者對後市仍抱觀望態度，入市意欲十分審慎。

中美貿易談判長路漫漫，美國總統特朗普更聲稱，不排除可能隨時向內地餘下約3250億美元的進口貨品加徵關稅；而美國參眾兩院聯合提出法案，希望保持華為被列入黑名單上的限制，若法案通過，華為在沒有國會許可下不得從實體清單除名，總統特朗普亦不能單方面給予豁免。中美在華為問題上仍存在爭議，兩國要達成談判似乎遙遙無期。在貿易戰再掀波瀾之下，科技、資訊、軟件等相關板塊無疑受壓；資金則流入避險資產，金價亦應聲彈起。

大市方面，筆者料現時還處於悶局，繼續於28000點至29000點拉鋸；後市將聚焦月底聯儲局議息結果，而企業在本月底至8月亦陸續邁入業績公布期，若大藍籌如騰訊、港交所或部分地產股業績亮麗，相信可為大市帶來刺激作用。

回顧近三個月來，市場一一留意傳統智慧「五窮六絕七翻身」會否如歷史一樣不斷重覆，不過很明顯大市走勢往往未如市場預期般發展，五月市場以為中美談判踏入尾聲所以應該不會「窮」，但豈料特朗普重徵關稅兼再封殺華為；6月貿易戰火升溫市場紛紛唱淡大市，結果一個「屈尾十」，港股在減息憧憬及中美貿易局勢緩和帶動下大挾淡倉，6月最後不僅不「絕」，更升逾1600點，所以投資者可把這些季節性策略或現象當作參考，但對「七翻身」之說，不宜盲從附和。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。