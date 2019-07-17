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繼驚安之殿堂上周五(12日)在尖沙咀開業後，日本大型藥妝店企業松本清(Matsumoto Kiyoshi)亦宣布計劃在香港開設門店。

據《日本經濟新聞》報道，松本清已着手準備在香港和越南開設門店。該公司在香港設立了當地法人，在越南也與當地企業以開店為目標達成基本協議。

松本清香港公司2007年為調查香港市場而成立，目前的股東是松本清社長松本清雄。松本清將從社長手中收購松本清香港的所有股份，爭取在7月底前將其收為子公司。

截至6月底，松本清於泰國擁有33家店，在台灣擁有3家店。