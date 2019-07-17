香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連跌9日，報1.81607厘，較周二低0.02464厘，再創自5月23日後新低。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.89628厘，較周二彈0.11128厘；1星期拆息回升至1.22893厘；兩星期拆息下滑至1.39964厘；3個月拆息回升至2.21071厘。

長息方面，半年期拆息升至2.31107厘；1年期拆息上揚至2.31071厘。

港滙方面，截至上午11時22分，港元兌美元報7.8131。