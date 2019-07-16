香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連跌8日，報1.84071厘，較周一低0.06858厘，亦是自5月23日後新低。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.785厘，較周一跌0.01429厘；1星期拆息回落至1.22857厘；兩星期拆息下滑至1.42876厘；3個月拆息回落至2.20535厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.30577厘；1年期拆息回落至2.30643厘。

港滙方面，截至上午11時22分，港元兌美元報7.8188。