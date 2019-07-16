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中國次季GDP增6.2% 6月消費勁旺



國家統計局公布，第二季國內生產總值（GDP）按年增長6.2%，較首季放緩0.2個百分點，是自1992年有紀錄以來的季度GDP最低值，但符合市場預期。

特朗普民主黨聯手遏Libra

Facebook（fb）計劃推出加密貨幣Libra，在美國的阻力愈來愈大，民主黨據報有意推動立法，禁止科技巨擘發行數碼貨幣。

特朗普盛傳今夏炒羅斯 老友無情講

美國全國廣播公司（NBC）昨天引述消息人士報道，總統特朗普向其助理及政壇盟友表示，正考慮在今夏辭退商務部長羅斯（Wilbur Ross），導火線是明年人口普查不能加入公民身份問題一事，歸咎羅斯領導的人口調查局辦事不力。

美股續破頂 三大指數收市齊創新高

美股周一初段窄幅波動，花旗集團（Citigroup）第二季業績勝預期，加上7月份紐約製造業指數回升，帶動美股三大指數再創收市新高。道指最多升32點，高見27364點續破頂，中段轉跌，收市回升27點或0.1%，報27359點；納指收市升0.17%，報8258點；標指收市升0.02%，報3014點。

華為傳最快兩周獲美解禁



美國即將放寬對華為的制裁。路透引述美國一名高級官員指出，華府最快在兩周後，開始向美國企業重新批出對華為的銷售許可證。

外圍焦點簡訊

￭ 紐約聯邦儲備銀行7月製造業指數由上月的負8.6躍升至4.3，高於市場預測的2，亦是兩年多以來最大升幅。

￭ 世界銀行裁定，巴基斯坦須向金礦集團Barrick Gold與其合作夥伴Antofagasta支付54億美元，作為破壞兩公司在當地合營礦務項目的賠償。

￭ 美國聯邦法院法官調低了陪審團較早時對拜耳藥廠旗下殺蟲水Roundup可能致癌案件的罰款額，由8000萬美元降至2530萬美元。

￭ 網易計劃分拆旗下教育平台有道在美國上市，集資至少3億美元，以拓展線上教育領域業務，最快未來數周秘密提交申請上市。

￭ 加拿大政府決定在10月國會大選之後，才就是否容許中國電訊商華為參與5G網絡，作出決定。

本地焦點簡訊

￭ 評級機構穆迪表示，將新城發展和A股新城控股(601155.SH)列入降級評估，因其聲譽、營運和融資渠道面臨潛在不 利影響。

￭ 新地(00016)與置地合作的元朗石湖圍項目，補地價21億元作低密度洋房發展，以可建樓面48.65萬方呎計，每方呎補地價4316元。

￭ 陽光紙業(02002)預期，中期盈利下降不超過約30%，去年同期盈利1.79億元人民幣。

￭ 中國中車(01766)公布，於3月至7月簽訂11項合同，合計金額475.2億元人民幣。

￭【新股追蹤】今日共6隻主板新股掛牌，其中，恒發光學(01134)暗盤價升33%。